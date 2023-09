Milan-Lazio 2-0, le pagelle: Provedel non basta. Rovella su tutti

di Enrico Sarzanini

PROVEDEL 7

Reattivo sul sinistro velenoso di Leao, si ripete prima dell'intervallo su Giroud a botta sicura sulla ribattuta di Reijndesr c'è il palo. Incolpevole sul gol di Pulisic a cui nega la doppietta, reattivo su Musah.

MARUSIC 5,5

Le ha giocate tutte e la stanchezza si fa inevitabilmente sentire nelle gambe. Fa letteralmente a sportellate con Leao che lo presso fino alla fine senza farlo respirare, si bella il giallo per un fallo su Hernadez.

CASALE 5

Primo tempo di grande spessore riesce a tirare su un muro che è invalicabile per un Milan che però nella ripresa innesta la quinta e trova il varco giusto per conquistare i tre punti. Nel finale Leao lo porta a spasso e inventa il raddoppio.

ROMAGNOLI 5,5

Primo tempo sul pezzo e senza sbagliare praticamente nulla ma nella ripresa soffre eccessivamente la pressione del Milan e sull'azione del gol non è reattivo.

HYSAJ 5

Sarri lo sceglie perché ha bisogno di meno spinta in avanti, regge bene l'urto rossonero ma regala per ben due volte la rimessa agli avversari e in avanti è innocuo.

GUENDOUZI 5,5

Molto dinamico e veloce spesso va all'uno-due con i compagni mettendo in difficoltà il Milan, regge bene l'urto rossonero ma ad inizio ripresa deve uscire per la stanchezza. (21' st Kamada 5: poco reattivo).

ROVELLA 6,5

Ritmi ed atteggiamento giusto è tra i pochi a combattere dall'inizio alla fine con la stessa intensità e nonostante l'aggressività del Milan. (21' st Vecino 5: con lui si apre un varco inaspettato per il Milan).

LUIS ALBERTO 5,5

La stanchezza c'è e si vede già dai primi minuti ma da buon capitano non molla mai nemmeno quando le gambe non riescono proprio a girare perché imballate.

FELIPE ANDERSON 5,5

Al 12' subito una grande occasione ma spara il pallone sull'esterno della rete, deve lottare perché quando palla al piede viene accerchiato.

CASTELLANOS 6

Scelto all'ultimo al posto di Immobile alle prese con un affaticamento muscolare. Lavora tantissimo per i compagni, gli va incontro e spesso ripiega per recuperare palloni ma nella ripresa perde di intensità. (30' st Immobile 5: non riesce ad entrare in partita).

ZACCAGNI 5,5

Duella con Calabria a suon di scatti ma questa volta non brilla per la sua proverbiale lucidità anche perché deve fare i conti con una difesa d'acciaio. (36' st Isaksen 6: si incunea subito in area mettendo pressione ai rossoneri).

SARRI 5

Indovina l'undici di partenza ma tarda nei cambi che tra l'altro non sembrano tutti sortire tutti gli effetti desiderati: l'uscita di Rovella lascia un buco a centrocampo mentre l'innocuo Anderson resta troppo sul terreno di gioco.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 20:08

