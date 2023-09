Milan-Lazio 2-0, le pagelle: Leao inventa, Pulisic e Okafor non sbagliano. Adli esce tra gli applausi di San Siro

di Luca Uccello

Il Milan batte 2-0 la Lazio nell'anticipo della settima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza. A decidere il match i gol nella ripresa di Pulisic al 15' e Okafor al 43', entrambi su assist di Leao. In classifica i rossoneri sono primi a quota 18, a +3 sull'Inter impegnata stasera a Salerno, mentre i biancocelesti sono fermi all'undicesimo posto con 7 punti come Verona, Genoa e Bologna.

MAIGNAN 6

Nessuna vera parata, nessun maledetto infortunio

CALABRIA 6

Vince il duello con Zaccagni. E non era scontato. Proprio per niente (70’ Florenzi 6: il solito jolly. Dove lo metti gioca e fa sempre il suo)

KJAER 6

Esce male, difende peggio su Felipe Andersen. Poi si riprende la difesa e comanda lui.

TOMORI 6

Inizia in colpevole ritardo su Felipe Andersen. Ma è l’unico sbaglio della serata che commette

THEO HERNANDEZ 6

Nessuna discesa libera, nessun slalom gigante.

LOFTUS-CHEEK 6

Sente tirare. Un dolore che lo costringe ad alzare bandiera bianca. La sua forza fisica sarebbe servita ancora (28’ Musah 6,5: Non può fare ancora il centrale.

ADLI 6,5

Fa cose semplici e per questo sbaglia poco. Fa una regia piena di spunti compreso il pallone che manda Leao sul fondo per la rete vittoria di Pulisic. Unica nota negativa: commette troppi falli. Per sua fortuna Massa lo grazia fin dall’inizio (70’ Pobega 6: entra tra gli applausi di tutto San Siro. Applausi indirizzati tutti per Yacine…)

REIJNDERS 7

Prova a fare un gol impossibile. Non gli riesce per colpa del palo. Ma il colpo di tacco era l’unica soluzione possibile. Poi fa tantissimo altro

PULISIC 6,5

Una rete cambia la sua partita e anche il suo voto. Fino al minuto sessanta tanta corsa, molta confusione e nessuna conclusione. Poi sfiora anche il raddoppio… (82’ Chukwueze ng)

GIROUD 6,5

Un tiro, un miracolo di Provedel. Poi esce, c’è la Champions. (69’ Okafor 6,5: due partite, due reti. Di più non si può chiedere)

RAFAEL LEAO 6,5

Tomori lo rimprovera. Vuole di più, vuole che corra, si proponga. Ha pienamente ragione. Quando accende la luce non lo prende nessuno. E la palla vincente per Pulisic lo dimostra, quella per Okafor pure. Ma uno come lui può fare ancora di più

PIOLI 6,5

Il suo Milan vince ancora, altri tre punti d’oro per la corsa alla seconda stella

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA