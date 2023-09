Silvio Berlusconi, la lettera commovente della figlia Barbara per il compleanno: «La tua assenza è un vuoto incolmabile»

di Redazione web

La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato molti ammiratori e sostenitori politici senza leader, con molta tristezza nel cuore, ma anche cinque figli che lo piangono tutt'ora e ne sentono fortemente la mancanza. Tra questi c'è Barbara Berlusconi, la quarta figlia, oggi membro del consiglio d'amministrazione di Fininvest.

Andiamo a leggere la lettera che Barbara ha scritto al papà Silvio.

Pier Silvio e Marina Berlusconi: ecco i patti per la gestione di Fininvest (anche con gli altri fratelli)

Paolo Berlusconi: «Marta Fascina, basta piangere, Silvio c'è: deve tornare in Parlamento, è un suo dovere»

La lettera di Barbara Berlusconi

«Caro papà, domani sarebbe stato il tuo compleanno.

«Sebbene molti ti conoscano per i tuoi successi imprenditoriali e per il tuo carisma politico, io ho avuto il privilegio di vedere l'uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano. La tua assenza - aggiunge - ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile, ma i ricordi e i tuoi insegnamenti sono il mio faro».

«Con ogni gesto hai plasmato la mia crescita insegnandomi il valore della determinazione e del coraggio. Hai sempre creduto nella libertà come diritto inalienabile di ogni individuo e nel rispetto come pilastro di ogni relazione - prosegue Barbara Berlusconi -. Il mio cuore si riempie di gratitudine ogni volta che penso a te, all'uomo che eri e all'incredibile padre che sono stata fortunata ad avere. Mentre il tempo passa e il mondo cambia, ci sono cose che rimarranno per me immutabili: il tuo ottimismo, la tua esemplare etica del lavoro, la tua generosità e la capacità di realizzare sogni ritenuti impossibili», ha scritto Barbara Berlusconi, in occasione del compleanno del papà Silvio Berlusconi che domani, 29 settembre avrebbe compiuto 87 anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA