Berlusconi, il testamento è esecutivo. Cosa succede ora: dal "lock-up" di 5 anni ai soldi a Dell'Utri e Marta Fascina

I figli di Silvio Berlusconi Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi hanno accettato il testamento del padre, ultime volontà con le quali il fondatore del Biscione ha assegnato ai maggiori Marina e Pier Silvio la maggioranza e il conseguente controllo dell'impero, specie sul lato societario.

La firma, sulla quale si è lavorato dalla morte di Berlusconi del 12 giugno scorso per arrivare a un'accettazione senza beneficio di inventario, è avvenuta presso la 'storica' Villa San Martino di Arcore. Ora il testamento è esecutivo sugli oltre cinque miliardi di valore del patrimonio, con la conferma di una forte unità famigliare.

Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi rendono noto di aver accettato l'eredità del loro padre, «interpretandone le ultime volontà in totale armonia per onorarne la memoria con profonda gratitudine, ispirandosi alla sua immensa generosità». Per effetto di tale accettazione, si legge in una nota, Marina e Pier Silvio Berlusconi assumono congiuntamente il controllo indiretto su Fininvest Spa, assicurandone con chiarezza la stabilità e la continuità gestionale.