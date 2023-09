Berlusconi, i figli trovano l'accordo sull'eredità: presto l'annucio e il passaggio di consegne. Come verrà divisa

di Redazione web

L'eredità di Silvio Berlusconi sarà divisa tra i cinque figli: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. L'accordo è stato raggiunto e verrà presto comunicato ufficialmente. Restano da sistemare alcuni dettagli formali, prima che i cinque figli del Cavaliere, nati dai matrimonio con Carla Dall'Oglio e Veronica Lario, decidano di accettare l'eredità che gli spetta, senza chiedere il beneficio d'inventario, riporta il Corriere della Sera. Ecco come verrà divisa.

L'eredità Berlusconi

«Lascio la disponibile - in parti eguali ai miei figli Marina e Pier Silvio.

Come verrà divisa l'eredità

Fininvest verrà divisa al 53% tra Marina e Pier Silvio, mentre al 47% tra gli altri tre fratelli, Barbara, Eleonora e Luigi. Per quanto riguarda gli altri beni, ossia case, investimenti, conti in banca e oggetti di valore, si dovrà spartire in proporzione 60/40, dove 60 è la quota destinata ai due maggiori e 40 ai tre più piccoli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 11:03

