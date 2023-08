Luigi Berlusconi, il mutuo extra large per la villa in centro a Milano: «Paga 50mila euro al mese per il prestito di 34 milioni»

di Redazione web

Di lui si è parlato sempre pochissimo. Il nome di Luigi Berlusconi è salito alle cronache solo con la morte del papà, Silvio Berlusconi. Lui, il più piccolo dei cinque figli del Cav, è sempre rimasto nell'ombra, ricalcando la linea di famiglia, Marina e Pier Silvio in primis. Adesso che il vuoto del padre deve essere colmato, c'è chi si aspetta un passo avanti del rampollo.

Negli ultimi mesi, per forza di cose, qualche notizia su di lui ha cominciato a circolare. Secondo il Corriere della Sera, avrebbe un mutuo da 50mila euro al mese per una villa da 24 milioni in un quartiere chic di Milano. La villa si estende su tre piani, con giardino e piscina scoperta. Il mutuo sarebbe stato sottoscritto con Banca Intesa, che ha accordato altri due prestiti per lavori di ristrutturazione, che hanno portato il totale a 34 milioni. La seconda casa è un lussuoso appartamento di 450 metri quadrati a due passi da Santa Maria delle Grazie.

Chi è Luigi Berlusconi

Luigi Berlusconi ha 34 anni. Sposato con Federica Fumagalli, la coppia ha due figli: Emanuele Silvio nel 2021, e Tommaso Fabio nel 2022. Ha studiato con passione e si è laureato alla Bocconi: Nel curriculum ha un'esperienza con Jp Morgan e poi alla Sator di Matteo Arpe. Da tempo si dedica esclusivamente alla diversificazione (tech) della H14, sganciata dai flussi finanziari di Fininvest.



