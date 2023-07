Berlusconi, un museo nella villa di Arcore? «Serve ai figli come base per gli affari». Da Marta a Dell'Utri, i nodi da risolvere

La storica villa di Arcore per ora non sarà un museo sulle attività del fondatore, ma una base per i diversi business di tutti i figli di Silvio Berlusconi. Proseguono le perizie e le valutazioni sull'immenso patrimonio del padre, con la volontà di arrivare entro ottobre a una definizione ampiamente condivisa. Al lavoro ci sono gli avvocati di fiducia Luca Fossati dello studio Chiomenti e Carlo Rimini, con l'obiettivo di evitare accettazioni del testamento con il beneficio di inventario.

