Pier Silvio Berlusconi entra in politica? «Dopo la morte del papà è cambiato». Ma la sorella Marina dice no

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi e la recente rivoluzione in casa Mediaset da parte del figlio Pier Silvio, quest'ultimo sta avendo un'esposizione mediatica difficilmente vista prima: dall'incontro con i giornalisti post presentazione dei palinsesti, alla più recente comparsata al Brianteo per Monza-Milan, dedicato al papà, si è parlato insistentemente di una discesa in campo di Pier Silvio in Forza Italia, ipotesi che a questo punto sembra davvero sul tavolo.

Pier Silvio Berlusconi entra in politica?

I più attenti, in quel discorso dopo il trofeo Berlusconi, avevano visto degli indizi: «Forza Milan, forza Monza, forza... papà», aveva detto, facendo credere (o sperare) che quel terzo «forza» sarebbe stato un «Forza Italia». Come scrive oggi il Corriere della Sera, secondo chi gli è vicino Pier Silvio negli ultimi mesi appare «cambiato»: dopo non aver mai sgomitato per essere in prima fila e dopo una lunga vita fatta di riservatezza e privacy, sembrerebbe aver preso gusto ad avere un ruolo più centrale ed esposto, come se la morte del padre avesse creato uno spazio che prima gli sembrava impossibile da occupare.

Il no di Marina

Fino a pochi mesi fa a fare le veci della famiglia era sempre stata la primogenita Marina, non a caso evocata da tanti come erede di Silvio quando quest'ultimo faticava a trovare un 'delfino'. La presidente di Mondadori però aveva sempre detto di non avere alcuna intenzione di fare politica: Pier Silvio invece, scrive il Corriere, sarebbe tentato e affascinato dall'ipotesi, anche per mostrare capacità di leadership che in passato non sempre gli sono state riconosciute.



Una eventuale discesa in campo di Berlusconi jr piacerebbe a una grossa fetta di Forza Italia, ma anche a molti elettori, sembrerebbe lo scenario disegnato dai sondaggi: ma a consigliare il patron di Mediaset di lasciar perdere ci sarebbe proprio la sorella Marina, secondo cui sarebbe rischioso innanzitutto per le aziende. Fare politica bloccherebbe infatti alcune operazioni che Fininvest ha in mente di attuare: in più, se si candidasse, Pier Silvio dovrebbe anche lasciare i suoi ruoli nelle aziende per non incappare nel conflitto di interessi - un problema annoso nella carriera politica del papà - e non sarebbe consigliabile per via dei delicati equilibri tra gli eredi dopo l'apertura del testamento. Insomma, sarebbe un'operazione affascinante ma rischiosa. Come andrà a finire?

