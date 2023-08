Clemente Mimun, il direttore del Tg5 sul GfVip: «Pier Silvio Berlusconi mi ha chiesto...»

di Redazione Web

Clemente Mimun, giornalista e direttore del Tg5, in occasione dei suoi 70 anni nelle ultime ore si è raccontato in un'intervista rivelando alcuni anneddoti sulla sfera sia privata che professionale. Inoltre, il direttore del Tg5 ha anche ricordato del momento in cui fu colpito da un ictus sottolineando che a salvarlo fu proprio Silvio Berlusconi. Per la prima volta, il giornalista è stato interpellato nelle ultime ore da Pier Silvio Berlusconi in merito al GfVip. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Clemente Mimun

«L'altra sera stavo vedendo su Iris Il Laureato, un film cult, ma alla fine ho scelto Temptation Island - ha sottolineato Clemente Mimun in un'intervista a Chi -.

Poi, ha aggiunto: «Come vedo Cesara Buonamici come opinionista del GfVip? Quando Pier Silvio Mi ha chiesto cosa pensassi gli ho detto che era un'ottima idea. E poi c'è e ci sarà sintonia fra lei e Alfonso Signorini. Ogni volta che Signorini si collegava con lei al Tg5 prima della diretta del GfVip, le diceva: "perché non vieni qui?". Sono sicuro che questa scelta di Pier Silvio avrà successo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 09:30

