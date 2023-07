Pier Silvio Berlusconi, Mare Fuori è stato un flop? Cosa ha detto il numero uno di Mediaset

Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, quella targata 2023/2024, Pier Silvio Berlusconi ha risposto alle domande dei giornalisti, dando qualche informazione in più rispetto alle scelte fatte dall'azienda in merito ai programmi e alle serie tv. E proprio a riguardo il numero uno di Mediaset ha voluto fare il punto, lanciando anche qualche frecciatina alla Rai...

Gerry Scotti: «Belen e D'Urso fuori da Mediaset? Inspiegabile. Bonolis non lascerà mai la tv»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lo scatto scaccia crisi sull'auto d'epoca: i fan sognano

L'Ad di Mediaset ha risposto focalizzando l'attenzione sul diverso pubblico di riferimento tra Mediaset e Rai: «Siamo in una situazione complessa nel fare le fiction perché la Rai fa una fiction molto da tv pubblica e che punta al pubblico di riferimento Rai che è un pubblico, diciamocelo, molto più anziano», ha spiegato.

Pier Silvio ha anche lanciato una frecciatina a proposito del caso "Mare Fuori" e del successo della serie tv, spiegando che: «Mare Fuori sarà pure un grande prodotto ma ha fatto grandi ascolti sul web, non in televisione, è diverso».

Photo Credits: Kikapress, ufficio stampa Fosforo Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Quando uscirà la quarta stagione di Mare Fuori? Ecco finalmente la data

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA