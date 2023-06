Mare Fuori 4, Ciro Ricci ci sarà? Giacomo Giorgio rivela: «Lo vedrete sempre»

di Redazione Web

Ma Ciro è ancora vivo? A Napoli sono in corso le riprese della quarta stagione della serie televisiva che racconta le vicende dei detenuti dell'Ipm (Istituto penitenziario minorile), ispirato al carcere di Nisida. Ma i fan non si danno pace. Ad agitare ancor di più gli animi è il finale della terza stagione: la scena della sparatoria con Rosa Ricci, Don Salvatore e Carmine Di Salvo.

Secondo qualcuno Ciro Ricci sarebbe nascosto da qualche parte. Ma quindi è vivo o è morto? A rivelare il destino del personaggio è proprio l'attore Giacomo Giorgio. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Giacomo Giorgio e la frecciata a Clara durante il concerto del primo maggio: «Origami all'alba è di Matteo»

Giacomo Giorgio approda sul set di Doc 3. I fan preoccupati: addio a Ciro Ricci di Mare Fuori?

La rivelazione di Giacomo Giorgio su Ciro Ricci

La dichiarazione di Giacomo Giorgio è stata diretta: «Mare Fuori, come tutte le cose, ha un inizio e una fine e anche un percorso con l'ingresso di tanti bravissimi nuovi attori - ha sottolineato Giacomo Giorgio -. Ciro è una colonna quindi è chiaro che lo vedrete sempre e ci sarà ancora nella quarta stagione ma in forma diversa. In forma di ricordo». Per questo motivo il fratello di Rosa Ricci ci sarà solo sotto forma di flashback come era già accaduto nella terza stagione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA