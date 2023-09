Milan, il nuovo stadio procede: variante urbanistica a San Donato Milanese. Ecco come sarà

di Redazione web

Il Milan prosegue con determinazione nel percorso per la realizzazione del nuovo stadio. Oggi il club ha compiuto un primo passo formale, propedeutico all'eventuale futuro avvio di un iter progettuale, presentando al comune di San Donato Milanese una proposta di variante urbanistica per l'area denominata «San Francesco». Obiettivo della proposta è la valorizzazione significativa dell'area, che potrebbe così beneficiare di un suo sviluppo sostenibile integrato, grazie a una serie di interventi migliorativi di urbanizzazione che includono: la creazione a Sud di una nuova «Porta di Milano»; la connessione est-ovest di San Donato verso l'Abbazia di Chiaravalle e i suoi parchi; una più facile fruibilità e servizi per il Parco Sud; un'ordinata accessibilità al possibile futuro sito.

Il progetto

La proposta è studiata per creare uno snodo infrastrutturale unico sul territorio (ferrovia, metro, autostrade), su un'area urbanizzata con Piano Integrato di Intervento già approvato, rigenerando al contempo un vuoto urbano di non facile soluzione.

Le parole di Scaroni

Per il nuovo stadio, il cui concept potrà essere presentato in una fase successiva dell'iter e non è dunque oggetto della documentazione presentata oggi, l'ipotesi progettuale prevede la costruzione di un impianto innovativo, sostenibile e multifunzionale, in grado di accogliere circa 70mila spettatori.

«Da quattro anni, abbiamo intrapreso un percorso per dotare il nostro Club di uno stadio fra i migliori al mondo, capace di accompagnarci verso un futuro vincente e sostenibile. Quello di oggi rappresenta uno step preliminare nell'evoluzione di questo percorso, ma è anche un'ulteriore testimonianza dell'impegno della nostra proprietà per garantire al Milan una crescita continua, dentro e fuori dal campo» ha dichiarato Paolo Scaroni, presidente di AC Milan.

