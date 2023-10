Juventus, Francesco Oppini: «Caro Allegri, questo atteggiamento non è più accettabile»

di Francesco Oppini

Siamo arrivati all’apice caro Massimiliano Allegri, ovvero esaltare un pareggio zero a zero a Bergamo contro l’Atalanta e farlo passare come un qualcosa di positivo, peccato che questa Juventus, anche stasera non abbia giocato a calcio ma è semplicemente scesa in campo per non prenderle. Sarò impopolare o magari troppo duro e drastico stasera, ma per me non è più accettabile l’atteggiamento quasi sempre remissivo di una squadra fatta comunque per la maggior parte da nazionali e da un gruppo di ottimi giovani.

Dopo le vittorie unite a ottime prove contro Udinese, Empoli, Lazio e Lecce si pensava finalmente ad una Juventus diversa, più propositiva, più coraggiosa, più offensiva e soprattutto con un cambio di mentalità, invece, purtroppo la partita di oggi, non nel risultato, ma nella forma assomiglia moltissimo alle pessime prove palesate con Bologna e Sassuolo. Dunque la questione è sempre la stessa di qualche settimana fa: qual è la vera Juventus al terzo anno dell’Allegri bis? Scusatemi, ma io ancora non l’ho capito.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 22:16

