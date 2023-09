Salernitana-Inter 0-4, le pagelle: Lautaro poker d'autore, Thuram determinato. Rimandato Sanchez

di Fabrizio Ponciroli

La sfida all'Arechi tra Salernitana e Inter si conclude con la vittoria dei nerazzurri in traferta per 4-0 grazie ad un poker di un meraviglioso Lautaro.

LE PAGELLE DELL'INTER

SOMMER 6

Fa il suo dovere senza sbavature. Anche con i piedi è piuttosto preciso negli appoggi. Giornata di ordinaria amministrazione.

PAVARD 6,5

Sta crescendo di condizione. Un paio di anticipi notevole e anche la giusta cattiveria agonistica. Giocatore affidabile.

DE VRIJ 6,5

Dove non arriva con il fisico, ci arriva con l'esperienza. Ha un enorme senso della posizione che sfrutta a dovere. Rischia grosso solo sul gol di Legowski, per sua fortuna annullato per fuorigioco.

ACERBI 6,5

In un paio di occasioni deve ricorrere alle maniere forti per uscire vincitore. Prova a dare una mano anche in attacco.

DUMFRIES 6,5

Parte bene, sfiorando anche il gol. Con il passare del tempo perde di freschezza e di concretezza ma è comunque sempre un pericolo (35' st Darmian sv).

BARELLA 7

La solita leadership. Ormai sa gestirsi e inserire le marce alte quando serve. Dai suoi piedi la palla per la doppietta di Lautaro (45' st Agoume sv).

CALHANOGLU 6

Prestazione sufficiente ma senza nessun acuto degno del suo nome. fa il suo compitino, non trova mai il modo di rendresi pericoloso dalle parti di Ochoa (10' st Asllani 6: porta freschezza e sostanza.

KLAASSEN 6

Si preoccupa di non commettere errori grossolani e la missione riesce. Forse avrebbe potuto osare qualcosa di più (10' st Mkhitaryan 6,5: la solita, splendida, eleganza. sa sempre cosa fare).

CARLOS AUGUSTO 6,5

Qualche buona iniziativa, soprattutto nella prima fase del match. Alla lunga è meno coraggioso e si nota di meno. Nel finale l'assist per il poker di Lautaro.

SANCHEZ 6

L'impegno è notevole. Si dà un gran da fare per lasciare il segno. Risultati altalenanti. Non è preciso al tiro (10' st Lautaro 9: entra e spacca la partita con la sua infinita classe. Quattro gol d'autore, poker da leader. Inarrestabile).

THURAM 7

Inizia con grande determinazione, mettendo paura ad Ochoa. Nella ripresa ritrova Lautaro e lo serve con un assist al bacio per la prima rete dell'argentino. Si procura anche il rigore del momentaneo 3-0. Decisivo.

INZAGHI 7

Dopo il passo falso con il Sassuolo, ritrova immediatamente al successo grazie ad una prestazione di grande sostanza e ad un Lautaro spettacolare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 23:09

