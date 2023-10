Sabrina Ferilli, cuore giallorosso per la sua Roma: ecco dove vede la partita l'attrice

di Redazione web

Sabrina Ferilli ha il cuore giallo rosso. Ne sono passati di anni da quando sfilò in bikini nel lontano 2001 al Circo Massimo per la vittoria dello scudetto. Ma da allora la sua passione calcistica è sempre stata la stessa: quella che nutre anche per la sua città, Roma. Tra il pubblico, in mezzo alla folla, la showgirl in queste ore si gode la partita contro il Frosinone: ma scopriamo insieme dov'è seduta.

Tu Si Que Vales, Mario Forlano: «Obesità? Voglio ballare senza pregiudizi, ogni corpo ha diritto di esistere come gli pare»

Belen, Sabrina Ferilli contro Alessandro Cattelan per la "vendetta" in diretta: ecco cosa ha detto

Sabrina Ferilli e la Roma

Quella tra Sabrina Ferilli e l'As Roma è davvero una passione eterna. La showgirl, presente questa sera allo stadioper lo scontro, in casa, contro il Frosinone, ha pubblicato nelle sue Instagram stories i volti delle persone che le sono intorno. Volti normale, persone comuni, nessun vip da segnalare, ma solo sorrisi e tanto calore.

Dov'è seduta Sabrina Ferilli

Dalle foto pubblicate nelle sue Instagram stories sembrerebbe, infatti, che l'attrice sia seduta in tribuna tra le poltrone, a fianco alla tribuna vip.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA