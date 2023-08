Sabrina Ferilli, supporto alle vittime di violenza. Lo sfogo: «State educando dei mostri»

di Redazione web

Sabrina Ferilli si è sfogata sui social in merito a quanto sta accadendo nelle ultime settimane. Sempre più spesso, infatti, si sentono di violenze e aggressioni da parte di giovanissimi ai danni di coetanee. L'attrice e showgirl romana, con un messaggio breve ma esemplare ha espresso il suo parere contro chi compie tali gesti, sostenendo quello che è il ruolo genitoriale e della responsabilità che incide in tali episodi.

«State educando dei mostri - ha scritto Sabrina Ferilli nelle sue stories Instagram -. Se un ragazzo di 20 anni non è in grado di provare empatia verso i suoi simili è perché evidentemente nessuno glielo ha insegnato. Quando insultate o picchiate i docenti che si permettono di rimproverare i vostri teneri cuccioli, sappiate che state allevando dei mostri. Quando sgomitate per arrivare primi con qualsiasi mezzo, anche davanti alla cassa di un supermercato, quando dite sì a tutto, quando raccontate che il rispetto si impone con la forza, che la furbizia vale ben più della dignità, state educando dei mostri».

Nell'ultimo post pubblicato dalla showgirl la si può vedere con occhiali scuri e volto imbronciato al mare in barca sotto il quale, a tal proposito ha scritto: «Assorti e confusi».

