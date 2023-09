Belen, Sabrina Ferilli contro Alessandro Cattelan per la "vendetta" in diretta: ecco cosa ha detto

di Redazione web

L'assenza di Belen a Stasera c'è Cattelan ha lasciato in molti con l'amaro in bocca, specialmente il conduttore, Alessandro Cattelan che sperava di avere una super ospite alla sua prima puntata. Purtroppo non è stato così e lo showman ha deciso di replicare con alcune frecciatine alla conduttrice.

«Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto “perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto”. Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora.

Anzi le auguro di rimettersi. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’asl, mi sembra l’asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui», ha detto Alesssandro Cattelan, provocando le risate del pubblico.

Tuttavia, qualcuno a casa ha voluto prendere le difese della showgirl argentina e mandare una frecciatina al conduttore.

Sabrina Ferilli difende Belen

Sabrina Ferilli ha voluto commentare il monologo di Alessandro Cattelan sull'assenza di Belen nel suo talk, Stasera c'è Cattelan.

L'attrice ha condiviso con i usoi follower su Instagram un estratto del monologo di Cattelan, con un suo commento ironico: «Che signore!»

Belen ha potuto contare sulla difesa di una sua ex collega.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 15:25

