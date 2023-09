Stefano De Martino a Belve: 'Oggi quasi certamente sto sbagliando su di te'. Frecciata per Belen?

La nuova stagione televisiva si presenta carica di eventi scottanti a causa della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che potrebbero svelare i dettagli della loro rottura in un confronto acceso in diretta durante la trasmissione ‘Belve’, condotta da Francesca Fagnani negli studi di Rai Due. L'ex ballerino di Amici è stato annunciato come primo ospite della nuova edizione dello spettacolo, in programma per il 26 settembre 2023.

La frecciatina a Belen

Si vocifera che la showgirl argentina possa apparire in una delle puntate successive per rispondere alle dichiarazioni di De Martino.

