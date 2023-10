Tu Si Que Vales, Mario Forlano: «Obesità? Voglio ballare senza pregiudizi, ogni corpo ha diritto di esistere come gli pare»

di Redazione web

«Non voglio normalizzare l'obesità». «Io sono una persona che vuole divertirsi, vuole ballare senza pregiudizi. Esito». È il messaggio di Mario Forlano, detto "Marione", 31 anni, originario della provincia di Salerno, che ieri è salito sul palco di Tu sì que Vales su Canale 5.

Tu si que vales, Luciana Littizzetto al posto di Belen ed è boom di ascolti. Lei rompe il ghiaccio così

Tu sì que vales, siparietto sul sesso tra Sabrina Ferilli e l'esperta di kamasutra: «Non ridicolizzo un ca**o»

L'esibizione di Mario Forlano a Tu si que Vales

Mario Forlano ha detto di voler «portare un po’ di felicità», con due performance di canto e di ballo. «Il canto lo faccio a modo mio, in maniera un po’ particolare», ha detto prima di esibirsi. «Già la faccia fa ridere», ha commentato Luciana Littizzetto.

L’esibizione è un karaoke. I testi dei brani, riscritti, ironizzano sull'amore per il cibo e sulle diete. La strofa di Brividi di Blanco e Mahmood diventa: «Mi hai detto sei cambiato non vedo più la carbonara nei tuoi occhi». Poi ancora Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, diventa: «Labbra unte e mortadella, dimmi cos’hai cucinato per cena, se risotto è un bel problema, ho perso due chili ma poi me ne restano mille».

Il messaggio di Marione e la standing ovation

Sul palco ci tiene a precisare qual è il suo messaggio: «Non sono qui per normalizzare l’obesità, ma sono convinto che ogni corpo abbia il diritto di esistere come gli pare. Io a prescindere da questo esisto e voglio divertirmi», spiega ai giudici e al pubblico.

I giudici e tutto il pubblico dedicano a Mario Forlano una standing ovation. «L’entusiasmo che hai creato penso sia dovuto al fatto che hai portato una ventata di allegria e di positività. E posso anche dirti che hai un movimento molto musicale», è il giudizio di Maria De Filippi sull'esibizione di Marione, che trova conferma anche da parte di Giulia Stabile. «Mario sei riuscito a fare una cosa pazzesca: sei riuscito a portare la leggerezza in 100 chili», conclude Luciana Littizzetto.

Mario Forlano ha anche pubblicato un brano dal titolo Fit Fit Dance

Mario Forlano, originario della provincia di Salerno, è molto attivo su Instagram. Si definisce: «Ambassador della parmigiana di melanzane e apritore di buffet professionista».

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA