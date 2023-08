Canale 5, ripartono i programmi tv: da Amici a Verissimo e Gf Vip, ecco tutte le date ufficiali

di Redazione Web

La nuova stagione televisiva di Canale 5 sta per partire e sarà ricca di cambiamenti. Il Grande Fratello, Ciao Darwin e Tu si que vales sono solo alcuni dei programmi Mediaset che ripartiranno. Ma non solo programmi e reality, la rete di Berlusconi trasmetterà anche concerti di svariati artisti. Da Max Pezzali a Renato Zero, ecco nel dettaglio tutte le date.

ll calendario

Concerto di Max Pezzali (venerdì 8 settembre)

070 (sabato 9 settembre)

Grande Fratello (lunedì 11 settembre)

Maria Corleone (mercoledì 13 settembre)

Ciao Darwin (venerdì 15 settembre)

Tu si que vales (sabato 16 settembre)

Daytime

Aspettano grandi cambiamenti le fasce del daytime, che vedranno protagonista Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque saranno i primi a ripartire (lunedì 4 settembre), insieme a Caduta Libera nel preserale.

Pomeriggio Cinque e Caduta Libera (lunedì 4 settembre)

Forum (lunedì 11 settembre)

Verissimo (sabato 16 settembre)

Amici (domenica 17 settembre)

Uomini e Donne (lunedì 18 settembre)

Mattino Cinque News e Striscia la Notizia (lunedì 25 settembre)

