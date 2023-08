Antonella Clerici, la foto senza trucco in vacanza scatena i fan: «Sei un esempio bellissimo»

di Redazione web

Antonella Clerici ha voluto condividere con i suoi follower un momento di riflessione, pubblicando un selfie dove si mostra senza trucco e senza effetti. Il risultato ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice ha scritto: «Per me la vera vacanza è così. Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi né vestiti eleganti né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità... Sereno agosto a tutti». Antonella ha voluto dimostrare ancora una volta di essere una persona come tutti, che, nonostante il trucco e l'apparenza sempre perfetta che si vede quando lavora in televisione, a casa sua è una mamma, una moglie e, soprattutto una donna come le altre.

La reazione dei fan non si è fatta attendere.

Antonella Clerici e la reazione dei fan

I fan hanno subito iniziato a commentare la foto di Antonella Clerici con commenti molto positivi, elogiandola per il bellissimo esempio che trasmette con la sua onestà: ««Senza» è in certi casi una parola bellissima. Perché la serenità mi pare sia fatta più che di addizioni, di sottrazioni. Ti abbraccio» ha detto una sua follower, mentre altri si sono limitati a complimentarsi per la sua bellezza naturale e la sua luce.

