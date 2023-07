Antonella Clerici, vacanze in Norvegia con la figlia Maelle. Una fan: «Bellissime, lei somiglia al papà»

di Redazione Web

Vacanze al fresco per Antonella Clerici e la figlia Maelle. La conduttrice, che già negli anni scorsi aveva eletto a meta del cuore la Normandia, è in viaggio nel Nord Europa. Una bella ricarica in attesa del ritorno in televisione a settembre. Nelle ultime ore, la conduttrice ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con la figlia Maella: le due sono sedute ad un tavolino (probabilmente erano lì per il pranzo). A scattare la foto è stata Cristina Moscino, l'assistente personale della conduttrice. Moltissimi sono stati i commenti dei fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Antonella Clerici mamma orgogliosa, la figlia Maelle supera gli esami di terza media: «Verso il liceo Classico»

Antonella Clerici, tweet contro i TheBorderline: «Colpa nostra? Come educhiamo i figli? L'illusione dei soldi facili»

Io e la mia Maella, ha scritto a corredo della foto Antonella Clerici. Un'immagine che esprime il vero legame che unisce mamma e figlia. Numerosissimi sono stati i like e i commenti dei fan e la maggior parte ha notato una somiglianza con il papà, Eddy Martens. «Somiglia tantissimo al papà, davvero è identica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA