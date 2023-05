Antonella Clerici torna a "È sempre mezzogiorno" dopo l'assenza per la febbre: «L'età si sente...»

di Redazione web

Antonella Clerici torna a "È sempre mezzogiorno". La conduttrice del programma in onda su Rai 1, è stata costretta a letto dalla febbre, ma dopo un giorno di assenza si è rimessa al lavoro. Ieri, lunedì 29 maggio, aveva annunciato il motivo dell'assenza, con una foto pubblicata sui social. «Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non saroò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti», aveva scritto.

Oggi, con il naso tappato e un po' di tosse, è tornata in studio. «L'età si sente, altro che Wonder Woman», ha detto scherzando.

