Antonella Clerici, chiude (in anticipo) “È sempre mezzogiorno”: ecco chi la sostituirà

Eleonora Daniele al posto della trasmissione “È sempre mezzogiorno” su Rai 1. Con la sua Storie Italiane, la conduttrice coprirà lo spazio vuoto che lascerà Antonella Clerici per il periodo estivo. A darne l'anticipazione è TvBlog. Come già era stato rivelato nei giorni scorsi, il programma di Antonella chiuderà in anticipo, una settimana prima del previsto e, nel corso della puntata andata di oggi, la Clerici ha confermato questa indiscrezione.

È sempre mezzogiorno chiuderà questa stagione televisiva venerdì 9 giugno 2023. Tornerà in onda regolarmente con l’inizio della prossima stagione, a settembre, sempre su Rai 1. Proprio nei giorni scorsi Antonella Clerici ha fatto intuire che nella prossima edizione del programma potrebbe non esserci lei al timone.

Tornando a quanto accadrà nei prossimi giorni, da lunedì 12 a venerdì 16 giugno 2023 pare che ci sarà un allungamento di Storie Italiane. In questo modo, Eleonora Daniele andrebbe in onda col suo programma al posto di Antonella Clerici fino alle ore 12.30. Da questo orario in poi dovrebbe andare poi in onda Camper con Marcello Masi. Invece Camper in viaggio con Roberta Morise e Tinto dovrebbe iniziare lunedì 19 giugno.

