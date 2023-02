Maurizio Costanzo, l'omaggio di Antonella Clerici a The Voice Senior: «E come avrebbe detto lui...»

«Lo spettacolo deve andare avanti», queste le parole di Antonella Clerici che prima di cominciare la puntata di The Voice Senior ha ricordato il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo, morto ieri a Roma all'età di 84 anni.

Il successo di The Voice Senior

Con 3.897.000 telespettatori 'The Voice Senior' su Rai 1 (share 25.2%) si è aggiudicato la gara degli ascolti nel prime time di ieri. In ricordo di Maurizio Costanzo, nel giorno della sua morte, su Canale 5 'Speciale Matrix/Tg5 - Costanzo, l'Uomo che ha Cambiato la Tv' è stato seguito da 2.085.000 (share 12.8%).

La Rai ha reso omaggio alla figura professionale di Maurizio Costanzo con trasmissioni in diretta e nei Tg della giornata e ha riproposto in seconda serata su Rai 3 una replica di 'S'è fatta notte' seguita da 223.000 spettatori (share 1.7%) e nel pomeriggio, sempre su Rai 3, il programma 'Maurizio Costanzo memorie', in onda alle 15.33, ha totalizzato 345.000 telespettatori (share 3.6%). Su Rai2 è stato ritrasmesso 'Io e te' con Pierluigi Diaco che intervistava Maurizio Costanzo che ha totalizzato 585.000 (share 6.4%).

Diaco piange la morte di Costanzo tra le braccia del marito Alessio: «Fu lui a sposarci, è stato tutto nella mia vita» https://t.co/bhnveUQS32 — Leggo (@leggoit) February 25, 2023

