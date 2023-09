Tu si que vales, Luciana Littizzetto al posto di Belen ed è boom di ascolti. Lei rompe il ghiaccio così

di Redazione web

La nuova edizione di Tu si que vales è partita con il botto. La prima puntata della decima edizione dello show del sabato sera segna un record storico con il 31.03% di share e oltre 4 milioni di telespettatori che, seduti dal divano di casa, si sono goduti uno spettacolo leggero, spensierato e divertente.

Il risultato raggiunto è stato molto importante, soprattutto a seguito di alcune novità inserite (e tolte) nel programma. La grande novità di quest'anno è sicuramente l'arrivo di Luciana Littizzetto tra la giuria, accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. La conduttrice e comica di Che tempo che fa ha preso la poltrona di Teo Mammucari, impegnato nella nuova edizione di Ballando con le stelle.

Altra novità è stata la "promozione" di Giulia Stabile a "conduttrice ufficiale", prendendo il posto di Belen, che ha detto addio a Mediaset.

L'assenza della showgirl argentina è stata colmata dall'irriverenza e simpatia di Luciana Littizzetto che, appena arrivata non ha perso tempo e ha rotto il ghiaccio in questo modo.

Luciana Littizzetto rompe il ghiaccio

Luciana Littizzetto ha fatto il suo ingresso durante la prima puntata di Tu si que vales con un video che racchiudeva i successi maggiori dei suoi anni di carriera ed è stata immediatamente accolta con l'applauso da parte di tutto il pubblico. Appena arrivata, la conduttrice di Che tempo che fa non ha perso tempo e ha rotto subito il ghiaccio con: «Di fronte a tutti questi mostri della televisione, non so se sono in grado. Gerry che è lo spirito guida di mia madre. Se c’è Gerry Scotti in televisione e la chiamo, mia madre mi dice di aspettare. Maria è la mostra del cuore, Sabrina è la gnocca più gnocca d’Italia e Rudy che non si capisce perché è qui. Dobbiamo smezzarci quello che rimane. Sono venuta al posto di Belen».

Maria De Filippi non ha potuto non sorridere di fronte all'amica di sempre che non smette mai di farla ridere con la sua irriverenza e non ha aggiunto nulla sull'assenza della showgirl argentina.

