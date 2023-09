Ascolti Tv 23 settembre 2023, l'Arena di Amadeus non è Tú Sí Que Vales. Matano non è la Toffanin. Bortone meglio di Minzolini

Ascolti Tv sabato 23 settembre 2023, in prima serata su Rai1 la prima puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000 ha conquistato una media di 2.439.000 spettatori pari al 16.3% di share. Ma non c’è nulla da fare contro il ritorno di Tú Sí Que Vales che su Canale 5 ha raggiunto la media di 4.191.000 spettatori con share del 31%. Su Rai2 la nuova stagione di S.W.A.T. 810.000 (4.8%). Su Italia1 L’era glaciale 2 Il disgelo 778.000 (4.6%). Su Rai3 Bellissima 412.000 con il 2.8%. Su Rete4 Rocky II 414.000 (2.7%). Su La7 il debutto di Massimo Gramellini con In Altre Parole 836.000 spettatori con il 5%. Su Tv8 4 Ristoranti 382.000 (2.3%). Sul Nove Faking It Bugie o verità? 200.000 (1.5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Affari Tuoi 3.732.000 pari al 21.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint Estate 3.139.000 con il 18.2%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.344.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Caduta Libera Story 2.167.000 spettatori (16.9%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 La Vita in Diretta 1.320.000 spettatori con il 14.4% nella prima parte e 1.537.000 spettatori con il 15.9% nella seconda (presentazione di 35 minuti a 1.062.000 e l’11.8%). Su Canale 5 Verissimo 2.182.000 spettatori (23.9%) nella prima parte e 1.915.000 (20.4%) nella seconda chiamata Giri di Valzer.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Settembre 2023, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA