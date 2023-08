Belen, il ritorno in tv è sempre più vicino? «Due proposte allettanti»

di Redazione web

L'estate di Belen era iniziata con il suo addio a due programmi da lei molto amati, Le Iene e Tu si que vales e starebbe per terminare con due proposte lavorative altrettanto interessanti. Il cambio di direzione di Pier Silvio Berlusconi ha colpito anche la carriera di Belen, ma lei ha accettato le nuove scelte e ha deciso di concentrarsi maggiormente sulla sua vita personale che stava subendo parecchi colpi di scena.

Dalla rottura con Stefano De Martino, alla presentazione del nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, alla propria famiglia e ai figli Santiago e Luna, Belen non ha avuto un attimo di tregua. Ma adesso è giunta l'ora per lei di pensare al suo futuro in televisione.

Le proposte di lavoro per Belen

Belen Rodriguez sembrerebbe essere nel mirino di una pay tv, per la prima volta. A dare l'indiscrezione è stato Vero che ha annunciato la presenza di due programmi su Sky che sarebbero pronti ad essere condotti dalla showgirl argentina.

Ancora nulla di confermato, si tratta di soli rumor, ma l'idea di ricominciare in una nuova dimensione televisiva potrebbe essere molto allattante per Belen Rodriguez.

Intanto si sta godendo gli ultimi giorni di pace con i suoi figli e la sua famiglia, prima di ricominciare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 15:35

