Belen Rodriguez tra l'addio a De Martino e l'incontro con Elio Lorenzoni. Sfogo social: «Non siete me»

Tra la conferma della fine della relazione con Stefano De Martino e le foto che l'hanno paparazzata insieme all'imprenditore Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha pubblicato nelle sue Instagram stories un post con una frase che non è passata inosservata ai fan. Una frecciatina? Probabilmente sì ed è indirizzata essenzialmente a coloro che giudicano, con pareri non richiesti, la vita degli altri. Il post è stato scritto dal paroliere Paolo Borzacchiello ed è stato condiviso dalla showgirl argentina. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«I pareri dovrebbero essere come il parmigiano sugli spaghetti: solo su richiesta. - così inizia il post scritto da Paolo Borzacchiello e poi, condiviso da Belen nelle sue Instagram stories -. "Se fossi in te..." Non sei in me. "Io al tuo posto farei".

Sono queste le parole del post condiviso da Belen e che, sembrerebbe parlare chiaro.

