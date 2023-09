Torino-Roma 1-1, le pagelle: Lukaku non basta, Paredes sotto le coperte. Poco Dybala

di Francesco Balzani

Torino e Roma pareggiano 1-1 nel match in calendario come posticipo serale della quinta giornata del campionato di Serie A. I giallorossi passano in vantaggio al 68' con Romelu Lukaku, abile a difendere il pallone e a girarsi con una conclusione che prende in controtempo Vanja Milinkovic Savic. Il Torino replica all'85' con Duvan Zapata, a segno con un colpo di testa su punizione di Ilic. Il Torino sale a 8 punti in classifica, la Roma è a quota 5, staccata già di 10 lunghezze dall'Inter capolista.

LE PAGELLE

RUI PATRICIO 6,5 Reattivo dopo 5 minuti e sicuro sulle prese basse. Forse su quelle alte latita, vedi il gol di Zapata. Ma il segno è più positivo che negativo

MANCINI 6,5 Lotta nel fango e non fallisce duelli. Cerca di incoraggiare i compagni a non fare altrettanto, ma lo tradiscono sul finale

LLORENTE 6 Cerca di tenere botta su Zapata, ma molla la presa in qualche occasione. Ce la mette tutta. In fase di impostazione alti e bassi

NDICKA 5,5 Finalmente sembrava sulla strada giusta dopo un inizio traballante. A cinque dalla fine però Zapata lo sovrasta

KRISTENSEN 6 Spegne Radonijc e fornisce l’assist per Lukaku. Peccato si accenda solo a intermittenza

PAREDES 5 Ok abbassare i ritmi, ok non andare nel pallone.

CRISTANTE 6,5 Coglie il palo (il sesto romanista) e si ritrova a fare da spalla al regista. Cerca incursioni ma al contempo deve alzare lo scudo. Compito difficile.

SPINAZZOLA 6 Gara dai due volti. Primo tempo inguardabile, timido. Nella ripresa si sveglia e diventa un pericolo (86’ Belotti sv: aveva fame e voglia di far male, doveva entrare prima)

DYBALA 6 Non è proprio il suo campo tra zolle e calcioni. Prova comunque a cercare spicchi di luce riuscendoci seriamente solo nella prima mezz’ora

EL SHAARAWY 6 Vera sorpresa di giornata, ha perso un po’ lo smalto in un ruolo che dovrebbe presupporre velocità di intenti e precisione all’ultimo passaggio. Prezioso quando si allarga, anche in fase difensiva (68’ Zalewski 5: irritante, Mancini se lo divora)

LUKAKU 7 Dategli un pallone e lo trasforma in un pericolo. Dopo due tentativi e tanto sudore trova il buco giusto per far male. E’ di un altro livello

MOURINHO 5,5 Cambi tardivi nel complesso di una gara tostissima. La Roma la interpreta anche bene, ma alla fine arriva l’ennesimo errore difensivo

