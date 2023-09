Milan-Hellas Verona 1-0, le pagelle: Rafael Leao non sbaglia, Sportiello non fa rimpiangere Maignan

di Luca Uccello

Il Milan si riscatta dopo il clamoroso ko nel derby contro l'Inter e batte a San Siro 1-0 il Verona con un gol di Leao.

LE PAGELLE

SPORTIELLO 6,5

Non fa rimpiangere Mike Maignan. Un solo vero intervento, ma decisivo, per salvare ancora la porta del Milan. Proprio come nei minuti finali in Champions League, col Newcastle

THIAW 6,5

Finalmente prepotente. Prende un giallo e non molla mai.

KJAER 5,5

Se il Verona può pareggiare nel primo tempo la colpa è sua. Nella ripresa fatica un po’ anche su Bonazzoli quando gira dalle sue parti…

TOMORI 6

Come sempre sicuro di sé e di quello che fa

MUSAH 6,5

Corre tanto, corre con e senza pallone. Una bella scoperta. O forse conferma. Nel finale va anche vicino alla sua prima rete a San Siro

KRUNIC 5,5

Ha sempre il pallone tra i piedi. E questo non si capisce mai se sia un bene o un male per il Milan… (65’ Loftus-Cheek 6: ci mette il fisico. E da buon gigante ha sempre la meglio)

REIJNDERS 5,5

Parte bene.

FLORENZI 6

Non fa Theo Hernandez. Giustamente non ci prova nemmeno. Fa quello che sa fare: ci mette esperienza, cuore e qualche bella idea (75’ Batersaghi 6: la bella gioventù rossonera)

PULISIC 5

Tra il male e il malissimo. L’impegno non manca. Manca il resto (il gol), mancano anche i tacchetti giusti: è sempre giù per terra (80’ Pobega ng. )

GIROUD 6

Fa fatica. Molta fatica. Ma anche in sessantacinque minuti così, così riesce a tirare fuori l’assist per la vittoria di Pioli (65’ Jovic 5: È indietro. Indietrissimo)

RAFAEL LEAO 6

La difesa di Baroni gli concede un’autostrada senza limiti di velocità. Errore che ripete anche nei secondi quarantacinque minuti senza però che riesca a superare il casello questa volta. Fa sempre meno di quello che potrebbe e dovrebbe… (80’ Okafor 6,5: in sedici minuti fa vedere di meritare una maglia da titolare. Non per forza al posto di Giroud!)

PIOLI 6

Vince una partita che diventa difficile per proprie colpe. Non basta il regalo dell’Hellas per spianare la strada al suo Milan. La sua squadra rivoluzionata nel modulo e nei suoi interpreti fatica a prendere in mano la partita. L’assenza più pesante è quella di Theo. La sua spinta serve sempre. Recupera per giovedì?

Sabato 23 Settembre 2023, 17:30

