Sassuolo-Juventus 4-2, le pagelle: Szczesny e Gatti, che errori. Chiesa unico vero trascinatore

di Daniele Petroselli

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia finisce 4-2 la sfida tra Sassuolo e Juventus, valida per il quinto turno della Serie A. Due volte avanti i neroverdi con Laurentié e Berardi, si fanno raggiungere da un autogol di Vina e da Chiesa. Decisiva nel finale la rete di Pinamonti, a chiudere l'incredibile autogol di Gatti.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 4

Traiettoria improvvisa e pallone viscido, ma il gol preso sul tiro di Laurienté è un errore grave, da matita rossa. Si riscatta poco dopo su Tressoldi ma non basta, perché ha colpe anche sul gol di Pinamonti con una respinta incerta e anche sul servizio a Gatti nel finale invece di un rinvio lungo, che porta al 4-2.

GATTI 4

Poco cattivo in qualche frangente, dalle sue parti l'attacco neroverde prova a passare spesso perché non è così preciso come dovrebbe. Non la sua serata migliore con la Juve e l'assurdo autogol lo conferma.

BREMER 5,5

Prova a tenere la baracca unita dietro ma sono gli altri che steccano più del brasiliano, che comunque non è anche lui in grandissima forma.

DANILO 5

Sbaglia valutazione sulla rete di Berardi, ma in generale il capitano si rende protagonista di una partita al di sotto delle sue possibilità, con qualche svista insolita per uno del suo livello.

MCKENNIE 6

Non avrà piedi nobili, ma quantomeno ci mette la voglia. Propositivo come sempre in avanti, costringe Vina all'autogol del pareggio. Poi però quando serve nella ripresa il cambio di passo, lui non riesce a darlo. (14' st WEAH 5,5: entra col piglio giusto ma si spegne poco dopo. Impalpabile)

MIRETTI 5,5

Tenta spesso di dare aiuto alla manovra d'attacco, ma il filtro fatto in mezzo al campo non è che sia dei migliori. Gli manca lo spunto giusto. (1' st FAGIOLI 6,5: ci prova con la qualità, ottimo l'assist rapido per il pari momentaneo di Chiesa.

LOCATELLI 6

Prova a far girare la squadra, esce qualche buona intuizione, mentre fatica un po' di più in fase d'interdizione e quando viene pressato alto. Però è quello che almeno si fa vedere maggiormente in mezzo al campo. (38' st MILIK sv)

RABIOT 5,5

Svagato nel primo tempo, da un pallone non intercettato dal francese nasce il gol del 2-1. Incappa in una partita dove doveva avere più cattiveria nella prima fase di pressione, ma in generale si vede solo a brevi fiammate. Non basta.

KOSTIC 5

Deve provare a spingere e fare male sulla fascia, si vede per qualche iniziativa e poco più. Non sfrutta l'occasione, manca di personalità. (1' st ILING-JUNIOR 6: spinge ma si fa vedere di più in fase di chiusura quando la Juve si espone al contropiede. Decisivo in un paio di occasioni)

CHIESA 7

Suo il cross che vale il pari, ma il gol è un concentrato di voglia. Sta tornando sempre più quello decisivo visto prima degli infortuni. Si è acceso veramente solo nella ripresa. E quando ha spazio non lo contieni. Bravo soprattutto perché nel momento di difficoltà si è preso lui la responsabilità e la squadra sulle spalle. L'ultimo a mollare, la Juve dovrebbe seguire lui nello spirito.

VLAHOVIC 5,5

Non ha molte palle utili, ma quelle poche prova a sfruttarle ma non è fortunato. Almeno per 45' però sembra quello un po' troppo in difficoltà dello scorso anno. Se gioca spalle alla porta fa ancora fatica, Allegri deve capirlo. (31' st KEAN 6: una buona opportunità soltanto, bravo Cragno a murarlo)

ALL. ALLEGRI 4

Senza coppe, la Juventus certe partite dovrebbe "mangiarsele" col ritmo. Il Sassuolo soffre dietro, ma non lo spaventa mai realmente. Anzi, è la retroguardia bianconera che manca clamorosamente in alcuni elementi chiave. Passo falso che non si poteva permettere il tecnico toscano.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 20:37

