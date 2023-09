Empoli-Inter 0-1, le pagelle: Dimarco leader, Lautaro toro spento. Cahla c'è

di Alessio Agnelli

Quinta vittoria nelle prime cinque giornate ci campionato per l'Inter che passa 1-0 al Castellani contro l'Empoli. Nerazzurri salgono a 15 punti e allungano in vetta a +3 sul Milan. A decidere il lunch match un eurogol di Dimarco con un gran sinistro al volo al 6' della ripresa. Unica nota stonata l'nfortunio muscolare nel finale per Arnautovic.

LE PAGELLE

SOMMER 6 Nel 1° tempo quasi spettatore non pagante, se non fosse per uscite, rinvii e giro-palla. L’unico intervento a metà ripresa, in volo plastico su Ranocchia.

PAVARD 6,5 Dopo l’esordio in Champions, anche i primi minuti in campionato sulle tracce di Cambiaghi. In marcatura una sicurezza, utile anche in costruzione.

ACERBI 6 Infastidito dalla verve di Shpendi, che gli costa un’ammonizione. Il prosieguo è più ermetico e sul pezzo.

BASTONI 6,5 A volte più alto di Dimarco e propositivo al cross. Ne pennella uno per Darmian, spende un giallo giusto aggrappandosi a Baldanzi, lanciato a rete. (26’ st De Vrij 6: muscoli nel finale)

DARMIAN 6 Usato sicuro. Dove lo metti sta, questa volta da vice Dumfries e pure vicino al gol di testa.

FRATTESI 5,5 Spreca un’occasionissima pronti, via. Spara addosso a Berisha, tentando un colpo sotto di difficile soluzione.

CALHANOGLU 7 Subito on focus al rientro. Trenta secondi e confeziona il 1° tiro, altri 13 minuti e il 2°, vicino al bersaglio. Poi geometrie e filtranti, anche uno da bollino rosso per Frattesi.

MKHITARYAN 6,5 Recuperi e ripartenze, garra e tecnica in movimento. E’ uno dei più in forma, insostituibile.

DIMARCO 7,5 Big acclarato (e in attesa di aumento di stipendio) dell’Inter di Inzaghi, sempre più imprescindibile a sinistra. Impegna berisha da fuori, ci prova da corner, poi il tracciante di sinistro all’incrocio per il gol-vittoria. (36’ st Carlos Augusto ng)

THURAM 5,5 Buona la partenza, con un quasi assist per Frattesi. Ma in calando con il passare dei minuti. Chiude con un destro a giro, stile derby, a lato di poco. (36’ st Sanchez ng)

LAUTARO 5 Giù di tono e di condizione, dopo gli straordinari di inizio stagione. Va a sbattere contro Ismajli, non pervenuto o quasi. (26’ st Arnautovic 6: ko per una distrazione muscolare)

INZAGHI 6,5 Quinta vittoria su 5 e 3 punti di vantaggio sul Milan, 2° in classifica. Al Castellani, soffre, la sblocca e chiude in sofferenza per il ko di Arnautovic, che lascia l’Inter in 10 nel recupero. Ma la porta a casa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Settembre 2023, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA