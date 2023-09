Lazio-Monza 1-1, le pagelle: Immobile non basta. Serata da incubo per Hysaj

di Enrico Sarzanini

Lazio-Monza partita serale della quinta giornata del campionato di calcio di serie A termina 1-1. I gol sono stati segnati nel primo tempo. Ad andare in vantaggio la Lazio con Immobile su rigore per un fallo di Ciurria su Zaccagni. Il Monza ha pareggiato al 36° con Gagliardini che ha messo dentro a pochi passi dalla porta difesa da Provedel.

LE PAGELLE

PROVEDEL 6

Al 25' della ripresa è bravo a dire di no ad un insidioso tiro di Colpani, sempre molto attento alle incursioni del Monza non può davvero nulla sulla rete del pareggio.

MARUSIC 5

Viaggia sempre a velocità ridotta sembra avere le gambe molto pesanti. Va in affanno sia quando c'è da difendere che da attaccare.

PATRIC 5,5

Molle in occasione del pareggio di Gagliardini la palla gli passa vicino ma non riesce ad intercettarla ma si tratta dell'unica vera leggerezza di una gara molto generosa e sempre sul pezzo.

ROMAGNOLI 5

Certamente non la sua sua migliore serata, qualche appoggio sbagliato ma anche in fase di copertura non convince moltissimo e le sue incertezze si ripercuotono su tutto il reparto.

HYSAJ 5

Assolutamente insufficiente tanto che Palladino chiede ai suoi di battere soprattutto quella fascia ed è proprio da quel lato che parte l'azione del pareggio di Gagliardini. (9' st Pellegrini 6: ha una marcia in pià rispetto a Hysaj).

GUENDOUZI 5

Prima gara da titolare tanto dinamismo e voglia di fare ma poca fisicità e soprattutto da l'impressione di non aver ancora recepito i meccanismi di Sarri tanto che spesso decide di far ripartire l'azione da dietro. (9' st Vecino 6: regala un po' di equilibrio al centrocampo).

CATALDI 5

Solito impegno che non manca mai ma quando c'è da fare legna non riesce mai ad essere incisivo.

LUIS ALBERTO 5,5

Tira la carretta così come ha fatto in questo primo scorcio di stagione ma non può essere sempre la soluzione al problema in un coro con troppi solisti spaesati.

ISAKSEN 5

Così come nei primi scampoli di partita ci mette corsa ed impegno ma dovrà fare ancora tanto per poter diventare un titolare inamovibile. (9' st Felipe Anderson 5: un solo squillo poi si perde nel nulla).

IMMOBILE 6

Ritrova il gol dagli undici metri il gol che sblocca la gara, nella ripresa c0'è il palo a dire di no alla doppietta personale.

ZACCAGNI 6

Al primo vero affondo Ciurria lo stende in area, l'arbitro non può far altro che indicare il dischetto. Spinge molto da quella la rete nella ripresa sfiora il gol. Stremato è costretto ad uscire. (30' st Pedro 5: impalpabile).

SARRI 5

La sua Lazio è a dir poco irriconoscibile., Lenta e prevedibile subisce gol con una facilità disarmante e in avanti fatica tantissimo a trovare la porta. Urge un rimedio per evitare che il lavoro fatto negli anni passati venga cancellato.

