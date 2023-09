Genoa-Roma 4-1, le pagelle dei giallorossi: Paredes di carta, Pellegrini svilente, Mourinho sembra un lungo addio

di Francesco Balzani

RUI PATRICIO 4 Sul primo sembra in ritardo, sul secondo non ha colpe. Ma sul tris, trattenuta o no, si fa prendere l’area piccola come un bambino.

MANCINI 5 Rischia il rosso a due riprese, prova a entrare in campo per smuovere gli animi di una Roma deprimente. Non ci riesce. (1’st Belotti 5: zero pericoli, solo un po' d'ansia).

LLORENTE 5 i prova e mette pure le toppe per gli errori altrui. Sul gol del vantaggio, però, anche lui è distratto. Poi arriva l’infortunio muscolare. (24’pt Bove 5: corsa sì, tattica no).

NDICKA 3,5 Prosegue la fase Rem di Torino con dormite colossale, imbarazzi e un senso di paura perenne. Flop.

KRISTENSEN 3,5 Gudmudsson lo manda a letto senza cena con giocate che fanno girare la testa al danese frastornato pure nella ripresa

PAREDES 3,5 De papel. Nel senso che sembra di carta quando il Genoa decide di spingere al centro. Maldestro al tiro e da calcio da fermo, leggermente meglio nella ripresa ma quel numero 16 non è onorato (78’ Aouar sv)

CRISTANTE 5,5 Salvate il soldato Bryan.

SPINAZZOLA 5 Mezzo punto in più per l’assist a Cristante. Per il resto si nota la differenza di motivazioni e fisicità con Sabelli (78’ El Shaarawy sv)

PELLEGRINI 3 Il ritorno del capitano di fronte agli occhi di Totti. Ma per scoprire che è davvero in campo bisogna controllare continuamente la distinta. Svilente. (78’ Azmoun sv)

DYBALA 4 Trecento partite con poca Joya. Fatica a dare la scossa e a dialogare con Lukaku che resta solo in attesa di notizie dei compagni per quasi un’ora

LUKAKU 5,5 Non lo cercano, e lui si muove per trovare uno spazio adatto alle poche idee dei compagni. Chissà a cosa penserà in queste ore

MOURINHO 3 Sembra un lungo addio, con un capolinea che potrebbe arrivare prima del previsto. La sua Roma gioca malissimo, sembra non credere in ciò che fa e svilisce anche i più autentici sostenitori di Josè. Prova imbarazzante

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA