Un solo graffio sul pavimento della casa in affitto, proprietario chiede 1.000 euro di risarcimento: «Vuole rifarlo tutto»

Un graffio nel pavimento della casa in affitto potrebbe costare molto caro a una inquilina che si è vista chiedere una somma pari a mille euro dal proprietario dell'appartamento per riparare quello che - a detta della donna che ha raccontato la sua storia su Reddit - altro non sarebbe che un segno «quasi invisibile». A sostegno della sua tesi, l'affittuaria ha pubblicato le foto del danno, e chiesto un'opinione a riguardo.

