Mamma lascia il lavoro e va a vivere in tenda con il figlio di 14 anni: «Ho risparmiato 50mila euro»

Christine Blue, una mamma di 41 anni proveniente da New York, ha deciso di lasciare il lavoro e trasferirsi insieme al figlio Britton (14 anni) in una tenda e vivere la vita come nomadi. Questa decisione, afferma la donna, le ha permesso di risparmiare quasi 50mila euro nel giro di due anni. La svolta per la famiglia Blue è avvenuta nel giugno del 2021, quando Christine ha fatto i bagagli per lei e Britton ed entrambi si sono imbarcati in questa nuova avventura, ma in realtà il tutto è iniziato a partire da una sfida che avrebbe dovuto aiutare mamma e figlio a riavvicinarsi.

Vediamo com'è inziata e cosa ha spinto Christine a cambiare in maniera così drastica la propria vita e quella di Britton, così com'è stato riportato dal DailyMail.

La sfida, il campeggio e l'illuminazione

Inizialmente, Christine aveva in mente una sfida particolare: un viaggio di 90 giorni in campeggio con il proprio figlio, durante le vacanze estive, per rafforzare il loro rapporto. Ha lasciato il lavoro (Uber driver) e dopo aver comprato una tenda da Walmart si è accampata nel giardino sul retro insieme a Britton.

Tuttavia, dopo un paio di settimane, la 41enne si è resa conto di quanti soldi potesse risparmiare vivendo nella natura, così ha deciso di rendere quella che era iniziata come una sfida, una sistemazione permanente.

A New York, dove viveva, arrivava a pagare fino a 2500 euro al mese tra bollette varie e affitto. Un giorno, però, è cambiato tutto: «Dopo una settimana in tenda - dice Christine - c'è stato un momento di illuminazione e ho capito quanto potessi risparmiare vivendo così. Ho lasciato il lavoro e mi sono concentrata sull'uncinetto per poter vendere le mie creazioni, ma non avevo più bisogno di fare tutti quei soldi».

Quando il cambiamento è diventato permanente, ha potuto allargare lo spazio abitabile comprando una tenda più grande al prezzo di 1800 euro e un generatore a energia solare (1500 euro).

Il risparmio e le difficoltà

Christine, grazie a questa decisione, è riuscita a risparmiare più di 2mila dollari al mese dato che al momento le sue spese mensili sono di circa 340 euro, una cifra che include l'affitto del terreno, la consegna dell'acqua per lavarsi, cucinare e da bere, la legna, e ovviamente il cibo.

Non è tutto rose e fiori, in ogni caso, e lo ammette anche Christine: La difficoltà maggiore è stato il tempo: «Quando, di notte, si spegneva il fuoco, la tenda diventava fredda, la neve si accumulava e dovevamo spalarla immediatamente per evitare che facesse collassare tutto. Britton mi ha aiutata tantissimo, si alzava con me nel mezzo della notte per spalare: è stato sempre un lavoro di squadra».

Tra le altre difficoltà che in questi due anni ha incontrato, c'è stato sicuramente il problema di procurarsi le risorse necessarie senza dover dipende troppo dagli altri: «Sì, è stato complicato, andare a prendere l'acqua, tagliare la legna e assicurarsi di fare tutto in sicurezza. Per questo motivo durante l'inverno abbiamo piantato la tenda vicino alla casa dei miei genitori, così da poterli contattare in caso qualcosa fosse andato storto. Però, quando la neve si è sciolta, abbiamo trovato questo bellissimo posto nello Stato di New York e mi sono innamorata».

Al momento, Christine è al lavoro per costruire una piccola abitazione​ sul terreno su cui ha piantato la tenda per anni, quindi in attesa che sia pronta è temporaneamente in un appartamento a New York.

