«Coloro che hanno avuto interazioni con gli alieni, sviluppano abilità straordinarie», la rivelazione dell'ex spia Usa

C'è chi ci crede e chi invece pensa che sia impossibile che gli alieni esistano. Eppure, ci sono moltissime persone che testimoniano con sicurezza assoluta di avere visto o essere entrati in contatto con extraterrestri. Un esperto, ex spia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ha affermato che coloro che hanno avuto un incontro ravvicinato con gli alieni sono cambiati per sempre... in meglio. Infatti, questo scambio di energie avrebbe giovato agli umani che avrebbero sviluppato abilità incredibili.

Le rivelazioni dell'esperto

L'ex spia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Luis Elizondo, che guidava il programma avanzato di identificazione delle minacce aerospaziali del governo lanciato nel 2007 per indagare sugli UFO, ha raccontato al programma YouTube Earthfiles, che è stato dimostrato che coloro che hanno avuto un incontro ravvicinato con gli alieni, hanno sviluppato capacità artistiche fuori dal comune. Ad esempio, chi non sapeva suonare il pianoforte, ora, è un musicista provetto. Altri hanno potenziato il proprio sesto senso: riuscirebbero, infatti, a ricevere informazioni da altre persone senza l'uso della parola ma solamente con il pensiero. Qualcuno, poi, ha riportato anche segni fisici di questi incontri come, ad esempio, scottature o cicatrici. La maggior parte dei "segni" lasciati dagli alieni, tuttavia, sono molto positivi, a cominciare dalle capacità psicofisiche.

Le dichiarazioni dell'ex spia

Luis Elizondo ha dichiarato: «Non mi sorprenderebbe se gli Ufo cercassero di avvicinarsi agli umani attraverso una specie di rimescolamento del cervello.

