Alieni mostrati in Messico, la verità scioccante sulla loro età e dove sono stati ritrovati

Una sorprendente scoperta è stata mostrata al Congresso del Messico, e potrebbe rappresentare una prova significativa dell'esistenza degli alieni. Sono stati infatti presentati due cadaveri apparentemente non umani, datati a circa 1.000 anni fa, contenuti in piccole bare di vetro. Questi corpi mummificati sono stati recuperati a Cusco, in Perù, e successivamente esposti nella capitale messicana.

Alieni in Messico, il ritrovamento

Gli esperti ritengono che questi possano essere legati agli UFO, anch'essi presumibilmente antichi di almeno 1.000 anni.

Photo Credits: Shutterstock music by Korben

