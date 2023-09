La Nasa avrà un direttore per gli Ufo: «Studierà i fenomeni non identificati». Cosa sono gli Uap (e cosa significa)

di Redazione web

Svolta storica per la Nasa, che ha annunciato che nominerà un direttore che si occuperà della ricerca sui 'fenomeni anomali non identificati' (Unidentified Anomalous Phenomena, Uap), ovvero eventi del cielo che non sono riconducibili a velivoli o fenomeni naturali noti. Non necessariamente fenomeni legati ad entità extraterrestri - di cui la Nasa non ammette l'esistenza - ma comunque misteri, che appassionano milioni di persone in tutto il mondo.

Nelson: «Prima iniziativa Nasa per gli Uap»

«Questa è la prima volta che la Nasa intraprende un'azione concreta per studiare seriamente gli Uap», ha affermato il numero uno dell'ente spaziale Bill Nelson, durante una conferenza stampa indetta per presentare i risultati del rapporto stilato da una commissione indipendente di 16 esperti. «Al momento non ci sono prove che gli Uap abbiano un'origine extraterrestre», ha detto Nelson.

Bill Nelson ha sottolineato come la Nasa intenda studiare i fenomeni anomali non identificati (Uap) con una metodologia scientifica, in modo da produrre dati solidi e di qualità: lo farà sfruttando strumenti come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, la collaborazione con le altre agenzie e anche aprendo alle segnalazioni da parte del pubblico e dei piloti.

Ad oggi sono disponibili dati limitati e insufficienti a determinare scientificamente la natura degli Uap, ha confermato David Spergel, presidente della Simons Foundation e capo della commissione indipendente di esperti a cui la Nasa ha commissionato nel 2022 lo studio sugli Uap. Il rapporto conclusivo pubblicato oggi contiene raccomandazioni sulla metodologia da utilizzare d'ora in poi per raccogliere e studiare i dati raccolti da enti governativi civili, i dati commerciali e i dati provenienti da altre fonti per fare luce su fenomeni celesti apparentemente inspiegabili.

