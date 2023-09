Alieni, famiglia racconta l'avvistamento choc: «Alti 3 metri, erano nel nostro giardino. Ecco come sono fatti»

di Redazione web

Gli alieni sono tra noi? Il tema torna d'attualità dopo che due presunti corpi «non umani» sono stati mostrati al Parlamento messicano da un esperto ufo. E mentre la Nasa si appresta a mostrare un rapporto sui «fenomeni non identificati», sono in tanti quelli che adesso rivendicano le segnalazioni fatte in passato. Come la famiglia Kenmore, che a Las Vegas ha chiamato la polizia per segnalare la presenza di due alieni verdi altri 3 metri nel proprio giardino.

Come sono fatti gli alieni?

La famiglia Kenmore, che inizialmente era rimasta anonima per paura delle prese in giro, ha rilasciato un'intervista a Inside Edition per raccontare il loro avvistamento del terzo tipo. «Erano nel nostro giardino, li abbiamo visti.

Quando il giornalista gli ha chiesto come fossero fatti, loro hanno preso carta e penna e hanno disegnato gli alieni. «Ha piedi dall'aspetto strano, un viso e occhi grandi e si poteva vedere una grande bocca. Potevo sentirlo respirare forte e profondo e vedere il suo stomaco muoversi», ha detto il fratello maggiore, Angel.

La polizia ha diffuso l'audio della chiamata d'emergenza fatta la sera dell'avvistamento: «C'è come una persona alta due metri e mezzo... ha gli occhi grandi e ci guarda. Giuro su Dio che è un mostro. Lo giuro Dio, non è uno scherzo».

