Alieni sulla Terra, il congresso degli Stati Uniti al governo: «Vogliamo la verità sugli Ufo. Ecco cosa ci nascondono»

Il 26 luglio scorso è stato un giorno di straordinaria importanza per tutti gli appassionati del misterioso mondo degli UFO, degli extraterrestri e delle meraviglie spaziali al di là del nostro amato Pianeta Terra. In questa data memorabile, alcuni ex militari statunitensi, hanno svelato davanti al Congresso americano alcuni segreti sconvolgenti: gli alieni, senza ombra di dubbio, esistono e si trovano proprio tra noi, qui sulla Terra.

Frammenti in fondo all'oceano, segni di vita aliena? La tesi del prof di Harvard: «Al 99% vengono da altro sistema»

Henel Sharman, l'astronauta inglese rivela: «Troveremo tracce aliene su Marte»

Le rivelazioni

Queste straordinarie rivelazioni gettano nuova luce su tanti sospetti e complotti che circondano l'enigmatica Area 51 e la gestione da parte del governo di Washington riguardo agli UFO.

Ma cosa avranno mai detto in un’occasione tanto ufficiale?

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- ‘Alieni di 2 metri atterreranno sulla Terra’: ecco quando accadrà. La data esatta svelata

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA