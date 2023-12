«Gli alieni potrebbero avere una base segreta sotto agli oceani»: la rivelazione dell'esperto della Nasa

Kevin Knuth è un ex ricercatore e scienziato della Nasa (ci ha lavorato dal 2001 al 2005) che ha espresso la propria teoria secondo cui gli alieni potrebbero nascondersi sulla Terra, sì... ma sotto agli oceani. L'ufologo è arrivato a questa conclusione dopo anni di studi e ha espresso la proria opinione a proposito delle forme di vita extraterrestri, durante un'intervista in un podcast statunitense. Ecco che cos'ha rivelato.

Kevin Knuth è intervenuto al podcast Theories of Everything dove ha spiegato: «Il 75% della superficie terrestre è acqua e abbiamo davvero pochissimo accesso a tutto ciò che sta sotto. Quindi, se qualcuno avesse intenzione di nascondersi da qualche parte, l'oceano sarebbe perfetto. Se un alieno proviene da un ambiente acquatico, ecco che negli oceani troverebbe l'habitat perfetto. Le atmosfere hanno una bassa capacità termica, quindi la temperatura varia molto e andando da un pianeta all'altro, ci sono enormi variazioni di temperatura nell'atmosfera: vai su Marte e ti ritrovi a 100 gradi sotto zero mentre su Venere si misurano 800 gradi. Inoltre, anche la pressione dell’aria è drammaticamente diversa da pianeta a pianeta...

