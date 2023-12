«Gli esseri umani non sono preparati alla vista degli alieni»: la rivelazione degli esperti

di Redazione web

Gli alieni esistono oppure no? In tanti sono scettici a riguardo, in molti ci credono fermamente e, poi, ci sono gli esperti e ufologi che portano avanti le loro tesi: gli extraterrestri esistono e gli uomini non sono affatto preparati ad incontrarli. A rivelarlo è uno studio condotto dal professor Andreas Anton dell'Istituto per le aree di frontiera della psicologia e della salute mentale di Friburgo, in Germania.

Le parole dell'esperto

Stando al nuovo studio condotto dal professor Andreas Anton, gli essere umani avrebbero quattro modi per entrare in contatto con gli alieni: intercettando un messaggio dallo spazio, intravedendo "entità" misterioso attraverso l'uso di potenti telescopi, trovando qualche oggetto non identificato che riconduca a qualcosa di "non terrestre" e, infine, trovandosi faccia a faccia con uno di loro. Anton ha analizzato proprio quest'ultimo aspetto: secondo lui, gli uomini non sono pronti per un vero e proprio incontro del terzo tipo. Nel suo studio ha scritto: «Una forma di vita biologica diversa da noi, sospettiamo che potrebbe potenzialmente causare maggiore ansia, poiché la domanda immediata sarebbe cosa "vogliono?". Inoltre, c'è la possibilità che gli alieni siano molto più sviluppati di noi e, quindi, potremmo trovarci davanti a un extraterrestre più veloce o più prestante». La ricerca conferma anche le tesi illustrate al Daily Star, da Malcolm Schofield, docente di psicologia alla Derby University, Inghilterra.

Alieni nascosti su Mercurio? La ricerca: «Condizioni perfette, come alcune zone della Terra»

Le dichiarazioni di Malcolm Schofield

Il dottor Malcolm Schofield aveva detto: «C’è un corpo di ricerca, al momento, che esamina un termine chiamato choc ontologico, come in ontologia, la natura della realtà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA