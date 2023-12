«Lo spazio profuma di bistecche»: le rivelazioni degli astronauti che lasciano perplessi gli esperti

di Sara Orlandini

Da quando gli uomini sono riusciti a viaggiare oltre i confini della Terra e, quindi, a uscire nello spazio, in tantissimi si sono chiesti quali sensazioni avessero vissuto ma, soprattutto, che stimoli avessero avuto i vari sensi. Che cosa si vede? Che rumori si sentono? Oppure, ci sono odori? Proprio a quest'ultima domanda, recentemente, è stata data una risposta dagli astronauti che hanno molto sorpreso gli esperti rimasti sulla Terra. Ecco perché.

L'odore dello spazio

Gli esperti che monitoravano le uscite spaziali degli astronauti in orbita, sono rimasti sconcertati quando è stato loro riferito che lo spazio odorerebbe di bistecche. Più precisamente, la sensazione che si avrebbe, sarebbe quella di sentire il profumo del manzo sul barbecue. Proprio per questo motivo, in molti avrebbero apprezzato l'aroma che risulterebbe meno spaventoso dei rumori o del silenzio assordante che si sente.

Altri astronauti, tuttavia, hanno descritto l'odore percepito come quello della polvere da sparo oppure di una saldatura metallica. Qualcuno di loro ha dato, addirittura, un nome: Eau de Space. Questo aroma è stato anche ricreato sulla Terra così da poterlo utilizzare durante le esercitazioni, per abituare gli astronauti alla sensazione.

Stando a quanto rivelano gli esperti, tale odore potrebbe essere dato dai raggi ultravioletti provenienti dal Sole che innescherebbero una reazione chimica con l'ossigeno oppure, questo aroma potrebbe essere il risultato di esplosioni stellari.

Le dichiarazioni dell'astronauta

L'astronauta Don Pettit, dell'agenzia spaziale statunitense, ha scritto in un blog della Nasa: «Come posso spiegare l'odore che ho sentito sulla tuta quando, dopo essere uscito dalla stazione spaziale, sono rientrato e mi sono levato il casco? Beh, la migliore descrizione che riesco a fare è quella di un odore metallico: una sensazione dolce piuttosto piacevole. Mi ha ricordato le mie estati universitarie in cui lavoravo per molte ore con una torcia per saldatura ad arco riparando attrezzature pesanti per il disboscamento. Mi ha ricordato i fumi di saldatura dall'odore gradevole e dolce. Questo è l’odore dello spazio».

