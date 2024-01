«Alieni? Incontrarli è solo una questione di tempo». La rivelazione dell'esperta della Space Agency

di Redazione web

Alice Bunn è la presidentessa britannica della UK Space Agency, ovvero, l'Agenzia Governativa Spaziale del Regno Unito responsabile del suo programma spaziale civile. La scienziata, in una recente intervista rilasciata al Daily Star, ha espresso il proprio parere in merito alle scoperte spaziali che sono state fatte nel corso degli anni, ai passi avanti che ha fatto la scienza e ha anche dichiarato che sarà inevitabile che gli uomini e gli alieni entrino in contatto.

L'intervista di Alice Bunn

Se gli uomini entreranno in contatto o meno con gli alieni, è una delle domande che la presidentessa dalla UK Space Agency, Alice Bunn riceve più spesso. In tanti dichiarano di avere già avuto un incontro del terzo tipo e la scienziata pensa che sia solo questione di tempo che uomini ed extraterrestri stabiliscano una connessione. Bunn ha detto al Daily Star: «Troveremo noi gli alieni o saranno loro a trovare noi? Penso che sia inevitabile perché statisticamente è davvero molto probabile che ci sia vita nello spazio, almeno è ciò che possiamo provare a ipotizzare dalla Terra.

Il tema degli alieni è uno degli argomenti che attrae di più le persone quando parlano dell'universo, di qualcosa che non riguardi il nostro pianeta. Sono abituata ad andare nelle scuole elementari e a tenere conferenze sullo spazio e c'è una domanda che i bambini mi fanno sempre: "Esistono davvero gli alieni?" Quindi, io rispondo: "Sì, ma anche loro potrebbero essere spaventati da noi, pensando che siamo proprio noi umani gli alieni". Mi fa sempre molto divertire la loro reazione che è un misto di incredulità e divertimento».

Le missioni spaziali

Infine, Alice Bunn ha anche illustrato l'importanza delle missioni spaziali: «La stragrande maggioranza delle missioni spaziali mira a rendere possibile la nostra vita quotidiana qui sulla Terra, abilitando le comunicazioni, studiando il cambiamento climatico, fornendo previsioni meteorologiche o timestamp (marca temporale, ndr) delle transazioni finanziarie, ovvero, il momento e l'ora esatti di quando avviene un'operazione monetaria, ad esempio.

