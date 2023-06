Terremoto Toscana, scossa di 3.7 a Poggibonsi. «Sentita a Siena, a Firenze e ad Arezzo»

di Redazione web

Terremoto​ , scossa di 3.7 poco fa in Toscana: l'epicentro, da una primissima ricostruzione sarebbe vicino alla città di Siena, a Poggibonsi. La scossa di terremoto​ è stata avvertita in modo chiaro anche a Firenze e ad Arezzo.

La scossa di terremoto, di magnitudo la cui prima stima era tra 3.5 e 4, è stata avvertita nel Senese, nel Fiorentino e nell'Aretino alle 12.19.

Gente in strada e tanta paura

La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in tutta la Valdelsa: la gente si è riversata in strada ma al momento, si spiega dalla Protezione civile della Provincia di Siena, non vengono segnalati danni.

La scossa è stata avvertita anche nella città del Palio. Nel febbraio scorso Siena era stata al centro di uno sciame sismico durato giorni.

L'epicentro del terremoto a 10 km di profondità

Il terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona: 4 km NE Poggibonsi (Siena), oggi 28 giugno 2023 alle 12:19:42, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.5000, 11.1750 ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma.

Il governatore Giani: «Nessun danno dalle prime verifiche»

A seguito del terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro nel comune di Poggibonsi (Siena), il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è messo in contatto con la sala operativa regionale per verificare la situazione.

