Terremoto a Siena, scossa di 3.7. «Sentita anche a Firenze e ad Arezzo». Caduti gli intonaci del Battistero del Duomo

Terremoto​, scossa di 3.7 oggi in Toscana: l'epicentro è stato registrato vicino alla città di Siena, a Poggibonsi. La scossa di terremoto​ è stata avvertita in modo chiaro anche a Firenze e ad Arezzo.

La scossa di terremoto, di magnitudo la cui prima stima era tra 3.5 e 4, è stata avvertita nel Senese, nel Fiorentino e nell'Aretino alle 12.19.

Caduti gli intonaci del Duomo di Siena

Alcuni intonaci del Battistero del Duomo di Siena sono caduti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a Poggibonsi.

Gli accertamenti per stabilire eventuali danni anche all'interno del Duomo, che nel frattempo è stato evacuato, cominceranno a breve. In via precauzionale sono state chiuse alle auto e ai pedoni alcune vie del centro storico.