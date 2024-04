Terremoto a Napoli, forte scossa dai Campi Flegrei al centro: paura e gente in strada. Sciame sismico, nella notte un boato da Bagnoli a Agnano

di Redazione web

Terremoto oggi a Napoli. Una forte scossa la cui magnitudo non è ancora stata rilevata è stata avvertita distintamente dalla popolazione domenica 14 aprile alle 9.44. Segnalazioni del terremoto sono arrivate dalle zone collinari della città, dal Vomero, Arenella, Pianura, Soccavo. La forte scossa è stata avvertita dai Campi Flegrei, dove dovrebbe essere stato registrato l'epicentro del sisma, fino al centro città. Molte persone si sono riversate in strada, in tanti svegliati dalla scossa.

Lo sciame sismico nei Campi Flegrei

Nella notte una serie di scosse è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma più forte, con magnitudo 1.5 e profondità 2,5 chilometri è stato accompagnato da un forte boato distintamente avvertito dalla popolazione.

Domenica 14 Aprile 2024, 10:23

