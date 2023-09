IT-Alert in Lombardia, scatta il panico tra i cittadini: la reazione social all'esercitazione è da «infarto»

di Redazione Web

Era atteso da giorni e tutti sapevano che alle 12, puntuale come un orologio svizzero, sarebbe arrivato. Ma l'IT-Alert in Lombardia ha comunque scatenato il panico. Tutti i cellulari lombardi hanno ricevuto il famoso messaggio di test del nuovo sistema di allerta nazionale, promosso dal Dipartimento di Protezione civile.

Un sistema che, dopo la fase di sperimentazione, sarà in grado di informare tempestivamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. E nonostante gli avvisi e la preparazione psicologica da parte dei cittadini, la reazione dei cittadini è stata del tutto inaspettata. La forte suoneria, la contemporaneità e la novità hanno scatenato il panico anche in Lombardia...

Sto al supermercato e hanno iniziato a squillare tutti i telefoni! Mi sono presa un mini infarto…#ITalert pic.twitter.com/GIlPUaPOQE — M I K Y🌻⋆DAYLIGHT⋆ TODAY Ed Concert ⋆ HARRY’S 🏡 (@xharrysmilexxx_) September 19, 2023

IT-Alert in Lombardia: il panico social dei cittadini

Il sistema di allerta si attiverà in caso di maremoto, collasso di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o in stabilimenti chimici e in caso di precipitazioni intense e dissesti idrogeologici. Solo la Lombardia conta 45 grandi frane (22 in provincia di Sondrio) controllate dal Centro di monitoraggio di Arpa Lombardia.

«Questa iniziativa ha lo scopo di sperimentare un nuovo e aggiuntivo modello di comunicazione nel caso in cui dovessero verificarsi delle importanti emergenze che vadano ad interessare territori su scala sovracomunale, regionale e anche nazionale.

Una causa giusta, giustissima, dunque. Ma nonostante tutto sui social è scattato il panico.

Sapevo benissimo che sarebbe arrivato oggi? Sì

Ho rischiato l'infarto ugualmente? Assolutamente sì #ITalert pic.twitter.com/LZcuQs4IGi — 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐠𝐢𝐚 🧁 (@giorgia_tz01) September 19, 2023

La reazione sui social

«Sapevo benissimo che sarebbe arrivato oggi? Sì. Ho rischiato l'infarto ugualmente? Assolutamente sì», scrive Giorgia su X. Ed è solo uno dei numerosissimi messaggi, apparsi dalle 12 in poi, degli utenti social lombardi. Come a dire: tranquilla Giorgia, non sei da sola.

«Sto al supermercato e hanno iniziato a squillare tutti i telefoni! Mi sono presa un mini infarto…», scrive un'altra utente che spiega come, soprattutto in luoghi affollati, l'allarme generale è davvero spaventoso. Il panico comune, per questa volta, è solo un'esercitazione. E pare proprio che funzioni. La suoneria forte e completamente diversa da qualsiasi altro suono emesso dai cellulari riesce benissimo a colpire l'attenzione di tutti, nella speranza che, in futuro, debba essere usato il meno possibile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 12:46

